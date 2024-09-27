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Eskişehir'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Denetimlerin Devamı

Eskişehir'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Denetimlerin Devamı
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Eskişehir'de, il jandarma komutanlığı ekipleri tarafından düzensiz göçmenlere yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 175 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve 11 kişiye 70 bin 625 lira idari para cezası verildi. Ayrıca, asayiş suçlarına karışan 19 yabancı uyruklu sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezlerine teslim edildi.

Eskişehir'de düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalar kapsamında denetimlere devam ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1-26 Eylül'de geçici koruma kapsamında bulunan ve mevsimlik tarım işçisi olarak kente gelen yabancı uyruklulara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Kontrollerde, 175 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, parmak izi ve fotoğraf teşhisi yapıldı. Bu kişilerden 11'i hakkında ikamet dışında izinsiz çalışmaları nedeniyle toplam 70 bin 625 lira idari para cezası uygulandı.

Genel kamu düzeni kapsamında asayiş suçuna karıştıkları tespit edilen 19 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Kocaeli ve Bursa'daki Geri Gönderme Merkezlerine teslim edildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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