Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alpu ilçesinde 4 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilere ait araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

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