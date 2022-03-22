Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Alpu ilçesinde 4 kişiyi yakaladı.
Gözaltına alınan şüphelilere ait araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
AA / Emrah Yaşar - Güncel