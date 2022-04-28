Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kentte uyuşturucu madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir-Bursa kara yolunda bir aracı takibe aldı.

Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda araçta bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlılara ait araçta ve üzerlerinde yapılan aramada, 5 gram metamfetamin, 8 gram esrar, 4 sentetik uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, Güncel, Haberler

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