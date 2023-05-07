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Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda M.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıya ait araçta narkotik detektör köpeğinin de katıldığı aramada, 506 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.????????

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Eskişehir Narkotik Güncel Haberler

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