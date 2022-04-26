Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

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Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 2 farklı evden 100 bin liralık hırsızlık ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliler M.I, S.Y, Z.D. ile D.A'yı evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Organize Sanayi Bölgesi, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Haberler

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