Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı - Haberler

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Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gizli fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen operasyonda gizli fuhuş yaptıkları öne sürülen 4 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Eskibağlar ve Bahçelievler mahallelerinde para karşılığı gizli fuhuş yaptıkları tespit edilen kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Haklarında ilgili kanun gereği, 7 bin 404 lira idari para cezası uygulandı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Ahlak Büro Amirliği, Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Asayiş, Güncel, Haberler

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