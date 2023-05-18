Eskişehir'de düve alımına hibe desteği sağlanacak

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce Düve Alım Desteklemeleri kapsamında hibe desteği sağlanacağı bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen fiyatın, yurt içinde doğmuş ve düve merkezlerinden temin edilen düvelerde yüzde 50'si, diğer işletmelerden temin edilen düvelerde ise yüzde 40'ı olacak şekilde hibe desteği sağlanacak.

Düveler/mandalar; düve/manda düvesi yetiştirici merkezlerinden, hastalıklardan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici/üretici örgütlerinden temin edilebilecek.

Desteklemeye başvuruda bulunan birinci derece şehit yakını ve gazi olan yetiştiricilere, engelli, genç, kadın ve afetzede yetiştiricilere puanlamada öncelik sağlanacak.

Eskişehir'de ilk etapta 14 yetiştirici, 265 baş hayvan alacak şekilde destekleme kapsamına alındı.