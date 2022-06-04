Eskişehir'de duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü - Haberler

Eskişehir'de duvara çarpan otomobildeki 2 kişi öldü Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında sürücü ile eşi hayatını kaybetti. Eskişehir'de meydana gelen trafik kazasında sürücü ile eşi hayatını kaybetti. Sivrihisar-Polatlı kara yolunda seyreden Hasan Özkan (68) idaresindeki 16 AJA 737 plakalı otomobil, yoldan çıkarak bir binanın duvarına çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü ile eşi Nebahat Özkan (67), 112 Acil Sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı. AA / Emrah Yaşar - Güncel Hasan Özkan Sivrihisar Eskişehir Güncel Haberler

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