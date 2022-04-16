Eskişehir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eskişehir'de "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
 - Güncelleme:
Eskişehir'de 'Dünya Yetimler Günü' dolayısıyla iftar verildi

Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

TEPEBAŞI, ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de Tepebaşı Kaymakamlığı tarafından "Dünya Yetimler Günü" dolayısıyla iftar verildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Eskişehir İl Müdürlüğünün Tepebaşı ilçesindeki Çocuk Evleri'nde kalan 7-18 yaşlarında 28 çocuk için Ali Güven Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli'nde iftar programı düzenlendi.

İftarda palyaçolar çocuklara çeşitli hediyeler dağıttı.

Etkinliğe, Tepebaşı Kaymakamı Ahmet Önal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ercüment Ercan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Semerci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile daire amirleri katıldı.

İHH Eskişehir Şubesinden iftar

Öte yandan Eskişehir'de İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Derneği (İHH) tarafından Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu.

Aralarında, mültecilerin de bulunduğu 140 çocuk için iftar verildi. Çocuklar, "Şirinler ramazanda" isimli tiyatro oyununu oynadı.

İHH Eskişehir Şubesi Başkanı Musa Karadaş, dünyada son zamanlarda yaşanan savaşlar nedeniyle binlerce kadın ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirterek yaşanan acıların bir an evvel son bulmasını diledi.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir, Tepebaşı, Çocuk, İftar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title