Eskişehir'de düğünde havaya ateş açan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde düğünde havaya ateş açan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Tepebaşı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muttalip mevkisindeki bir düğünde havaya silahla ateş edildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin düğün yapılan yerin yakınında yakaladığı 2 kişinin üzerinde 2 tabanca, 3 şarjör ile 5 fişek ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçlarından işlem başlatıldığı bildirildi.