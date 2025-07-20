Eskişehir'de Düğün Konvoyu Trafiği Duraklattı

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Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki ayrı düğün konvoyunun diğer araçların yolunu kesip trafik akışını durdurduğu anlar, araç kameraları tarafından kaydedildi. Düğün konvoyunda bulunan araçlar, caddeyi kapatarak sadece kendi geçişlerine izin verdi.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde iki ayrı düğün konvoyunun diğer araçların yolunu kesip, trafik akışını durdurma anı araç kamerasıyla kaydedildi.

İlçeye bağlı Sümer Mahallesi'nde bir düğün konvoyunda bulunan sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 26 AT 135 plakalı bir otomobil, ulaşımı engelleyip sadece düğün konvoyunda bulunan araçların geçişini sağladı.

Daha sonra otomobil, konvoyun sonuna eklenerek yoluna devam etti.

Hacıalibey Mahallesi Kırım Caddesi'nde ise sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, düğün konvoyu için caddeyi kapattı. Araç daha sonra konvoya eşlik etti.

Bu anlar araç kameralarınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
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