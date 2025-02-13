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Eskişehir'de Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı

Eskişehir'de Dron Destekli Trafik Denetimi Yapıldı
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 8-11 Şubat tarihlerinde dron destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde makas atan, emniyet kemeri takmayan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler tespit edilerek 102 kişiye cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği tarafından 8-11 Şubat tarihlerinde, art arda birden fazla şerit değiştiren (makas atan), emniyet kemeri ile kask kullanmayan, seyir halinde cep telefonuyla konuşan ve kırmızı ışık ihlali yapan sürücülere yönelik dron destekli kontroller yapıldı.

Çalışmada, 102 araç sürücüsünün sürücü belgesine ve tescil plakasına çeşitli ihlallerden gerekli cezai işlemler uygulandı.

İl merkezi sorumluluk alanı içinde planlamalar ve ihbarlar dahilinde trafik denetimlerinin kararlılık ve titizlikle sürdürüleceği kaydedildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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