Eskişehir'de Dondurmacı ile Aile Arasında Tartışma Çıktı

Eskişehir'de bir çocuğun ağlaması nedeniyle dondurmacı çalışanı ile aile arasında tartışma çıktı. Çocuğun ailesi, olayı görüntüleyen İHA muhabirine de engel olmaya çalıştı.

Olay, önceki gün Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Hamamyolu Caddesi'nde bulunan bir dondurma dükkanının önünde meydana geldi. Annesi ile birlikte dondurma dolabının önünde duran çocuk ağlamaya başlarken, bu sırada tezgahta çalışan Sinan Kuş müşterilerin rahatsız olmasından dolayı kadından çocuğuyla birlikte banka geçmesini istedi. Bu isteğini birkaç sefer tekrarlayan dondurmacıya iddiaya göre kadın hakarette bulundu. İkili arasında tartışma çıkarken, çevredeki vatandaşlar hakaretlerde bulunan kadına tepki gösterdi. Kadının ailesinden olduğu tahmin edilen biri yabancı uyruklu 2 kişi ise, olayı görüntüleyen İHA muhabirlerini engellemeye çalıştı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışmaya neden olan şahıslar bölgeden uzaklaştı.

"Bir şeyi düzgünce söyleyen insana kimse bu şekilde bağıra bağıra hakaret etmez"

Dondurmacı Sinan Kuş, uygun bir dille kadının ağlayan çocuğu karşı banka almasını istediğini ancak yabancı uyruklu kadının hakaretler etmeye başlaması üzerine karşılık verdiğini belirtti. Kuş, "Müşteri çocuk çok bağırdığı için rahatsız oldu. Ben de hanımefendiye çocuğu alıp karşı banka geçin dedim. Tatlı bir dille söyledim. Yumuşak davranmak huyumuz oldu. Ben böyle deyince sanki ona bir laf söylemişim gibi direkt hakaret etmeye başladı. Ben kale almadım, döndüm işimi yapmaya devam ettim. Ben durdukça defaatle üstüme geldi, ağır hakaretler etti. Birkaç kere buradan uzaklaşmaları için düzgünce uyardım. Benim derdim burada kavga etmek değil. Ben burada esnafım, ekmek yemeye çalışıyoruz. Biz esnaf olduğumuz için küfür edemeyiz. Bizi burada tanıyorlar, onları tanımıyorlar. Öyle deyince çok ağır bir hakarette bulundu. Onu dedikten sonra zaten benim kayış koptu. Çünkü kameralardan da izledim, bu diyalog 11 dakika sürmüş. Bence Allah'tan, kuldan korkusu olmayan insanlar. Bir şeyi düzgünce söyleyen insana kimse bu şekilde bağıra bağıra hakaret etmez" dedi.

Böyle bir olayı ilk kez yaşadığını söyleyen Kuş, "31 yaşındayım, 20 yıldır bilfiil buradayım. Hiç kimse bu kadar hakaret edemez. Ömrümde duymadığım lafları duydum. Esnafın işi zor. Biz burada binlerce insanla uğraşıyoruz. Sabrediyoruz ama bizim sabrımızı korkaklık veya yapmak zorundalar diye addetmesinler" diye konuştu. - ESKİŞEHİR