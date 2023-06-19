Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de sel felaketinde hasar alan bir köyde yaşayan besicinin 200 bin lira değerinde dolandırıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. Kısa sürede 2 şüpheli yakalandı ve dolandırılan hayvanlar sahibine teslim edildi.

Eskişehir'de geçtiğimiz günlerde yaşanan selde büyük hasar alan köyde yaşayan bir besicinin 200 bin lira değerinde dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri kısa sürede 2 şüpheliyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre, Seyitgazi ilçesi Çatıören köyünde yaşayan bir besici Kütahya'dan geldiklerini iddia eden iki kişiyle bir adet büyükbaş 22 adet küçükbaş hayvanı 200 bin lira karşılığından satmak için anlaştı. Dolandırıcılar besicinin hesabına parayı gönderdiklerini iddia ederek sahte dekont gösterdi. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde köyü ağır hasar alan besici banka hesabına paranın gelmediğini fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Konuyla ilgili çalışma başlatan jandarma ekipleri iki şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Dolandırılan 1 büyükbaş ile 22 adet küçükbaş hayvanda sahibine teslim edildi. İşlemleri tamamlanan iki şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ESKİŞEHİR