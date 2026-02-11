Haberler

Çiftçiyi, 5 milyon liralık ziynet eşyasını alarak dolandıran şüpheliler yakalandı

Eskişehir'de emekli Kazım Kınık'ı dolandırarak 5 milyon lira değerindeki ziynet eşyası ve dövizi alan H.E. ve A.B. tutuklandı. Diğer şüpheli S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma devam ediyor.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de emekli Kazım Kınık'a kendisini polis olarak tanıtarak 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve dövizini alarak dolandırdığı iddiasıyla yakalanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.E. ile A.B. 'dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheli S.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

