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Eskişehir'de Dolandırıcılara Operasyon: MİT Personeli Kılığına Giren İki Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Dolandırıcılara Operasyon: MİT Personeli Kılığına Giren İki Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtan iki şüpheli, dolandırdıkları çiftten 11 bin 750 dolar alarak kayıplara karıştı. Yapılan operasyonla yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR'de telefonla aradıkları çifti, kendilerini MİT personeli olarak tanıtıp FETÖ ile ilgili suça karıştıklarını söyleyerek korkutup 11 bin 750 dolar dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir'de oturan evli bir çifti arayan 2 şüpheli, kendilerini MİT personeli olarak tanıttı. Adlarının FETÖ soruşturmasında yer aldığını söyleyen şüphelilere inanan çift, altınlarını bozdurarak bu kişiye 11 bin 750 doları Mahmudiye ilçesi Hamidiye Mahallesi'nde şüphelilere teslim etti. Bir süre sonra dolandırıldıklarını fark eden çift, polise ihbarda bulundu. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yaptığı araştırmalar sonucunda şüphelilerin Kenan Ç. (40) ile 7 farklı suçtan kaydı bulunan Cem K. (21) olduğunu ve Kocaeli'ye kaçtıklarını tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile ortaklaşa düzenlenen operasyonda 2 şüpheli saklandıkları evde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından Eskişehir'e getirilerek ifadeleri alınan Kenan Ç. ve Cem K. adliyeye sevk edildi. Baskın sırasında ele geçirilen 11 bin 750 dolar ise çifte teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Dolandırıcılık Operasyon Eskişehir Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel Suç

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