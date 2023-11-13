Eskişehir'de dolandırıcılara operasyon: 3 tutuklama

Eskişehir merkezli olarak Bolu ve Zonguldak'ta dolandırıcılara yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 'Nitelikli Dolandırıcılık' suçunu işlediği tespit edilen şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Sosyal medya üzerinden verdikleri ilanla kredi kullanamayan ya da kredi limitini artırmak isteyen vatandaşları yardımcı olmak bahanesiyle dolandıran Ş.F.G.K., N.Y., D.Ö., H.C., M.Y., F.T., E.K. ve S.Ş isimli şüphelilerin yakalanması amacıyla Eskişehir merkezli olarak Bolu ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Birçok kişiyi dolandırdığı ve 2 milyon TL değerinde mağduriyet oluşturduğu tespit edilen şahıslar, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, diğer 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR