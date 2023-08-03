Eskişehir'de Dilencinin Attığı Poşette 13 Bin 630 Lira Bulundu
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Eskişehir'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin attığı poşette 13 bin 630 lira bulundu. Zabıta ekipleri, çalışma gücüne sahip olduğu halde para dilenen kişilere yönelik denetim yaparken bu olay gerçekleşti. Paraya el koyan ekipler, dilenciye idari ceza uyguladı.
Eskişehir'de zabıta ekiplerinin yakaladığı dilencinin attığı poşette 13 bin 630 lira bulundu.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı sivil ekipler, çalışma gücüne sahip olduğu halde kent merkezinde vatandaşlardan para dilenen kişilere yönelik denetim yaptı.
Hamamyolu bölgesinde gerçekleştirilen çalışmada, ekipler tarafından yakalanan bir kadının yere attığı poşetin içinde 13 bin 630 lira olduğu belirlendi.
Paraya el koyan ekipler, dilenci hakkında Kabahatler Kanunu'na muhalefetten idari ceza uyguladı.