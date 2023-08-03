Eskişehir'de Dilencinin Attığı Poşette 13 Bin 630 Lira Bulundu

Eskişehir'de zabıta ekipleri tarafından yakalanan bir dilencinin attığı poşette 13 bin 630 lira bulundu. Zabıta ekipleri, çalışma gücüne sahip olduğu halde para dilenen kişilere yönelik denetim yaparken bu olay gerçekleşti. Paraya el koyan ekipler, dilenciye idari ceza uyguladı.