Eskişehir'de Dilencilere El Konulan 10 Bin 170 TL

Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından dilencilik yaparken yakalanan kişilerin üzerlerinden 10 bin 170 TL'ye el konuldu. Ayrıca, dilencilik yapan şüphelilerin yanlarında bulunan 2 çocuk da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk İl Kabul Merkezine teslim edildi.

Eskişehir'de, Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince dilencilik yaparken yakalanan kişilerin üzerlerinden çıkan 10 bin 170 liraya el konuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir Valiliğince yayımlanan "sokakta çalıştırılan, dilendirilen ve dış çevrenin olumsuzluklarına maruz kalan çocukların korunması ve dilencilikle mücadele edilmesi" konusundaki genelge çerçevesinde çalışma başlattı.

Bu kapsamda, dilenirken yakalanan, ardından karakola götürülen kişilerin üzerlerinden 10 bin 170 lira çıktı.

Dilencilik yoluyla elde edilen paraya el konulurken, şüphelilerin yanlarında bulunan 2 çocuk da işlemleri yapılmak üzere Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Çocuk İl Kabul Merkezine teslim edildi.