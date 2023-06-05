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Eskişehir'de devrilen cipteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de devrilen cipteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de cipin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Eskişehir'de cipin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mehmed Emre Çıra idaresindeki 34 CIL 22 plakalı cip, Eskişehir-Bursa kara yolunun 3. kilometresinde yol kenarına devrildi.

Kazada, araçtaki Eray Şahin (55) hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü Çıra ise Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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