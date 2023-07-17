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Eskişehir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Şüphelilerinden 4'ü Tutuklandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de devre mülk dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eskişehir'de devre mülk dolandırıcılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, devre mülk dolandırıcılığı yaptığı iddia edilen 8 şüpheli yapılan çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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