Haberler

Eskişehir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında

Eskişehir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu: 7 Zanlı Gözaltında
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda, kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtan 7 zanlı gözaltına alındı. Dolandırıcılıkta vatandaşlardan yaklaşık 1.8 milyon lira alınırken, operasyon sırasında birçok suç unsuru ele geçirildi.

Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, devre mülklerini internet üzerinden satışa çıkaran vatandaşlara ulaşarak kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıtıp satış vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, şüphelilerden A.P'nin üzerine şirket açıldığını ve İstanbul'da ofis kiralandığını tespit etti.

Şüpheliler A.P, İ.E. ve E.A'nın, ofisten internet siteleri üzerinden devre mülklerini satışa çıkaran vatandaşları arayarak, kendilerini emlak komisyoncusu olarak tanıttıkları belirlendi.

"Saha elemanları" O.E, S.K, S.Y. ve T.T'nin, çeşitli söylemlerle ikna ettikleri vatandaşları, mülkleriyle ilgili otel lobisi veya kafe gibi ortamlarda görüşmeye çağırdığı ve şirket adına oluşturulan sözleşmeleri imzalatıp para aldıkları, ancak herhangi bir satış işlemi gerçekleştirmedikleri anlaşıldı.

Eskişehir'de bu yöntemle 7 olayda vatandaşların yaklaşık olarak 1 milyon 800 bin lira dolandırıldığı tespit edildi.

Şüpheliler, polis tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 6 bilgisayar, 1 tablet, 9 cep telefonu, 7 sim kart, 2 uyuşturucu hap, 1,5 gram esrar, 2 kuru sıkı tabanca, 1 havalı tabanca ve 100 fişek ele geçirildi.

Gözaltındaki şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler

Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti, ilk tepki MHP'nin ağır topundan geldi

Komisyonunda gerginlik! DEM salonu terk etti, ilk tepki MHP'den geldi
Kız yurdundaki skandal büyüyor: Öğrencilerden biri, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı

Kız yurdunda kalan öğrenci, işçinin gönderdiği mesajı paylaştı
AK Partili Tayyar'dan Ali Erbaş için olay sözler: Diyanet hiç böyle yıpranmamıştı

AK Partili Tayyar'dan görev süresi dolan Ali Erbaş için olay paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hayranından şaşırtan not! Burcu Özberk'e yapılan yorum tepki çekti

Hayranıyla fotoğraf çekildi, altına yazılan not ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.