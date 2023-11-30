Eskişehir'de Devre Mülk Dolandırıcılığı Operasyonu

Eskişehir merkezli 11 ilde devre mülk sahiplerini arayarak yüksek fiyata devre mülklerini satma vaadiyle kandıran 12'si tutukla şüpheliler için iddianame hazırlandı.

Eskişehir merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonla dijital bankacılık sistemleri üzerinden yüzlerce kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve 12'si tutuklan 48 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca 48 şüphelinin "nitelikli dolandırıcılık" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetme ve üye olma" suçlarından cezalandırılmaları talebiyle dava açıldı.

İddianameden

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, isnat edilen suçlardan; 1 şüpheli hakkında 104 yıldan 312 yıla kadar,3 şüpheli hakkında 72 yıldan 216 yıla kadar, 2 şüpheli hakkında 40 yıldan 120 yıla kadar, 2 şüpheli hakkında 48 yıldan 144 yıla kadar, 1 şüpheli hakkında 56 yıldan 168 yıla kadar, suçlardan 3 şüpheli hakkında 24 yıldan 72 yıla kadar, 1 şüpheli hakkında 88 yıldan 264 yıla kadar, 3 şüpheli hakkında 32 yıldan 96 yıla kadar, 1 şüpheli hakkında 112 yıldan 336 yıla kadar, 8 şüpheli hakkında 240 yıldan 720 yıla kadar ve 16 şüpheli hakkında 8 yıldan 24 yıla kadar, 7 şüpheli hakkında 16 yıldan 48 yıla kadar, hapis cezası talep edildi. 48 şüpheli hakkında toplamda 840 yıldan 2 bin 520 yıla kadar hapis cezası istendi.

Dolandırıcılık yöntemi

Çeşitli şirketler adına aradıklarını iddia ederek devre mülk sahiplerine ulaşan şüpheliler kişilere yüksek fiyata devre mülklerini satma ve komisyon alacakları vaadiyle kandırıp mülk sahipleriyle görüştükleri tespit edildi. Mağdurların mobil bankacılık uygulaması kurmak bahanesiyle cep telefonlarını elinden alan şüpheliler mobil olarak kredi çektikleri ve parayı da kendi hesaplarına aktardıkları belirlendi.

Olay geçmişi

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince nitelikli dolandırıcılık suçuna yönelik çalışma gerçekleştirildi. Eskişehir merkezli olarak İstanbul, Balıkesir merkez ve Edremit ilçesi, Gaziantep, Samsun, Manisa'nın Akhisar ilçesi, Muğla'nın Bodrum ilçesi, Çanakkale, Afyonkarahisar, Kütahya ve Antalya'da 41 adreste bulunan 42 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 10'u kadın 30 şüpheli yakalandı.

Hedef olarak belirlenen kişilere ait gayrimenkulleri yüksek fiyattan satacaklarını vaat ederek çeşitli bahanelerle mağdurların telefonlarına kurdukları internet bankacılığı uygulamasından kredi çeken ve kendi hesaplarına aktaran, bu yöntemle yüzlerce kişiyi dolandırarak haksız kazanç elde eden 30 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 10'u kadın 30 şüpheliden 20'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ESKİŞEHİR