Eskişehir'de Devre Mülk Dolandırıcılarına Operasyon: 4 Tutuklama

Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Operasyon kapsamında ev ve iş yerlerinde cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Devre mülk sahibi vatandaşların, dolandırıldıkları iddiasıyla emniyet ve adli birimlere yaptıkları başvuruların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir, Adana, Erzincan, Antalya, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında baskın düzenlenen ev ve iş yerlerinde cep telefonu ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.