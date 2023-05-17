ESKİŞEHİR'DE DEPREMZEDELERE HAKARET ETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN KADIN GÖZALTINA ALINDI

ESKİŞEHİR'de Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği genel seçimlerinde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği öne sürülen kadın, polis ekiplerince 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği genel seçimlerinde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği öne sürülen kadın, polis ekiplerince 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada depremzedeler hakkında hakaret içerikli paylaşımlarda bulunanlar hakkında soruşturma başlattı. Eskişehir'de çektiği videoda Cumhurbaşkanlığı ve 28'inci dönem milletvekilliği genel seçimlerinde oy kullanan depremzedelere sosyal medyadan hareket ettiği öne sürülen kadın A.D.D. hakkında gözaltı karar verdi. Güvenlik Şubesi ekiplerince evinde yakalanarak 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alınan A.D.D. geçirildiği sağlık kontrolünden ardından emniyete götürüldü. İfadesi alınan A.D.D. işlemlerinin ardından elleri önden kelepçeli olarak adliyeye sevk edilerek savcılık sorgusuna alındı. Soruşturma sürüyor.