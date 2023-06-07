Eskişehir'de Depremzedeler İçin Panayır Düzenlendi

Eskişehir'de Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik panayır yapıldı. Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu'nda depremzedeler için düzenlenen panayıra yoğun katılım gösterildi. ÇEDES projesi çerçevesinde Hatay'daki kardeş okulların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan panayırda öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından stantlar açıldı.

Eskişehir'de Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi çerçevesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik panayır yapıldı.

Odunpazarı İlçesi'nde bulunan Hızırbey İmam Hatip Ortaokulu'nda depremzedeler için düzenlenen panayıra yoğun katılım gösterildi. ÇEDES projesi çerçevesinde Hatay'daki kardeş okulların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yapılan panayırda öğretmenler, veliler ve öğrenciler tarafından stantlar açıldı. Toplamda 53 sınıfın katıldığı ve 60 standın açıldığı etkinlikte köfte ekmek, tavuk döner, çiğ köfte ve veliler tarafından yapılan ev yapımı yiyecekler satışa sunuldu. panayırdan elde edilen gelirlerin ise depremzedelere nakdi yardım olarak ulaştırılacağı belirtildi. - ESKİŞEHİR