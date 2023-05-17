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Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli yakalandı

Eskişehir'de depremzede seçmenlere hakaret eden şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Eskişehir'de, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik tahrik ve provokasyon içeren video kaydı yayınladığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde seçime katılıp oy veren depremzedelere yönelik tahrik ve provokasyon içeren video kaydı yayınladığı belirlenen kişi gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerde Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan afetzedelere hakaret içerikli provokatif paylaşım yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, "Tiktok" adlı sosyal medya platformunda A.D.D. adlı kadın kullanıcının, deprem bölgesinde seçime katılan ve oy verenlere yönelik ağır hakaret, saldırı, tahrik ve provokasyon içeren video kaydını paylaştığı tespit etti.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan A.D.D, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Cumhuriyet Eskişehir Güncel Haberler

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