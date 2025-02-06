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Eskişehir'de Deprem Şehitleri İçin Mevlit Düzenlendi

Eskişehir'de Deprem Şehitleri İçin Mevlit Düzenlendi
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit programı düzenledi. Reşadiye Camii'nde gerçekleştirilen etkinlikte, dua edildi ve lokma ikramında bulunuldu.

Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mevlit programı düzenlendi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce depremlerde yaşamını yitiren vatandaşlar, emniyet teşkilatı mensupları ve yakınları için Reşadiye Camii'nde düzenlenen mevlit programında dua edildi.

Vatandaşlara lokma ikram edilen programa, İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, il emniyet müdür yardımcıları ve çok sayıda polis ile vatandaş katıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
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