Eskişehir'de demir yolu şehitleri anıldı

Eskişehir'de, demir yolu şehitleri için lokma dağıtıldı.

Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Garı önünde, Ulaştırma Çalışanları Memur Sendikası, Demiryolu İşçileri Sendikası, Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası, Türkiye Ulaştırma Hizmet Kolu Kamu Görevlileri Sendikası, Demiryol Meslek Okulu Mezunları Derneği ile Demiryolları Makinistler Derneğince organize edilen etkinlikte, demir yolu şehitleri için dua edildi.

Daha sonra demir yolu şehitleri için vatandaşlara lokma ikram edildi.

