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Eskişehir'de DEAŞ üyesi yakalandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda DEAŞ terör örgütü üyesi bir zanlı yakalandı. Zanlının hakkında yakalama kararı bulunduğu bilgisi üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 6 aydır aranan örgüt mensubu jandarma tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde jandarma ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda bir zanlı yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü üyelerinin tespit edilerek yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışması sonucu "silahlı terör örgütü DEAŞ üyesi olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan örgüt mensubunun Odunpazarı ilçesine geleceği bilgisine ulaşıldı.

Yapılan çalışmada 6 aydır aranan örgüt mensubu, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Odunpazarı Eskişehir Jandarma Güvenlik Terör Operasyon Politika Güncel Haberler

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