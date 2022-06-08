Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler

Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddia edilen 4 kişi yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
AA / Emrah Yaşar - Güncel