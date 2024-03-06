Eskişehir'de DEAŞ Operasyonu: 4 Zanlıdan Birisi Tutuklandı
Eskişehir'de yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ'a üye oldukları tespit edilen 4 yabancı uyruklu zanlıdan biri tutuklandı. Diğer 3 zanlı ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Eskişehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan yabancı uyruklu 4 zanlıdan biri tutuklandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince çalışma yürütüldü.
Terör örgütü DEAŞ içerisinde eylem ve faaliyetleri tespit edilen yabancı uyruklu 4 zanlı operasyonla yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan Irak uyruklu F.M.D.D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç Müdürlüğü'ne teslim edildi.