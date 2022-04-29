Eskişehir'de damadı tarafından bıçaklandığı iddia edilen kayınpeder öldü

Eskişehir'de bir kişinin, tartıştığı kayınpederini bıçakla öldürdüğü, karısı ile 3 yakınını yaraladığı iddia edildi.

Mehmet Ali K, boşanma aşamasındaki eşi Müberra K'nin babası Necmettin Dindaş'ın Çamlıca Mahallesi Osmanlı Sokak'taki evine geldi.

Bu sırada Mehmet Ali K'nin, henüz bilinmeyen nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu kayınpederi Necmettin Dindaş ve karısı Müberra K. ile eşinin yakınları Hayrettin, Hatice ve Rahime Dindaş'ı bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Çıkan arbede zanlı Mehmet Ali K. de vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, Necmettin Dindaş'ın öldüğünü belirledi.

Yaralanan 5 kişi ise 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Yunus Emre Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Bu kişilerden, şüpheli Mehmet Ali K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.