Eskişehir'de Coşkulu Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

ESKİŞEHİR'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törende coşkuyla kutlandı.

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Bulvarı'nda yapıldı. Törene Vali Hüseyin Aksoy, Orgeneral Rafet Dalkıran, CHP Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, CHP Eskişehir milletvekilleri İbrahim Arslan ile Jale Nur Süllü, kurum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Aksoy, Orgeneral Dalkıran ve Başkan Ünlüce, askeri araca binerek halkı selamladı. Askeri bando eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından liseli öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler seslendirdi ve halk oyunları gösterileri yapıldı. Program, geçit töreni ve Eskişehir 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na bağlı F-4 jet uçaklarının gösteri uçuşuyla sona erdi.