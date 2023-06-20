Eskişehir'de çocuklara yönelik taciz iddiası

Eskişehir'de çocuklara yönelik tacizde bulunduğu iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde dün akşam yaşanan taciz girişimi iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"19 Haziran akşam saatlerinde Sütlüce Mahallesi'nde çocuklara yönelik taciz eylemi gerçekleştiği iddiası ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, soruşturma kapsamında, mağdur çocukların beyanı alınmış ve Suriye uyruklu şüpheli şahıs gözaltına alınarak akıl hastalığı bulunduğuna dair iddiaları ile ilgili muayene işlemlerinin devam ettiği, soruşturmanın tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürüldüğü hususları, kamuoyuna saygıyla duyurulur."