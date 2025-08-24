Eskişehir'de Çocuk Evleri Sitesinden yetişerek iş hayatında başarılı olan kişilere ödülleri verildi

Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (ESYURTDER), Çocuk Evleri Sitesinden yetişerek iş hayatlarındaki başarıyla öne çıkan kişilere, "Yaşam Boyu Başarı Ödülleri" törenle verildi.

ESYURTDER tarafından bu yıl, "Aile Yılı" temasıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün Sosyal Hizmetler Kampüsü'nde 15'inci kez pilav günü etkinliği gerçekleştirildi.

500'den fazla üyenin aileleriyle birlikte katıldığı etkinlik, Eskişehir Sanayi Odası Müzik Korusunun dinletisi ve Odunpazarı Belediyesi Mehteran Takımının gösterisiyle başladı.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Orhan Bayrak, kurumun çatısı altında büyük bir aile olmanın ne anlama geldiğini etkinlikte görüldüğünü söyledi.

Görev yaptıkları yerde en önemli noktanın gerçek manada aile olabilmek olduğunu kaydeden Bayrak, "Aile fertleri arasında oluşan o güveni, karşılıklı merhameti burada görüyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Eskişehir Yetiştirme Yurtlarından Ayrılan Gençlerin Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (ESYURTDER) Başkanı Mevlüt Yılmaz ise yetiştirme yurtlarının 1914 yılında o dönem Balkan ve 1'inci Dünya Savaşlarında şehit ve gazi çocuklarını barındırmak için "Darüleytam" adıyla kurulduğunu kaydetti.

Kurumun zaman içerisinde farklı statü ve isimlerle faaliyetlerine devam ettiğini anlatan Yılmaz, Türkiye'de, 16 bin çocuğun devletin korumasında eğitim öğretim hayatlarını sürdürdüğünü belirtti.

ESYURTDER olarak kentte sosyal hizmetler kurumlarında yetişmiş ve kamu kurumlarına memur olarak atanan 50 kişiye hayatlarında mentör olmak adına faaliyetlerini yürüttüklerini vurgulayan Yılmaz, "Bundan sonra bu çalışmalarımız daha da genişleyerek sadece yetiştirme yurtlarından çıkan arkadaşlarımız değil toplumda sosyal yardıma, desteğe ihtiyacı olan bütün bireylere hizmet sunmak üzere bir hedef belirledik. Bunu kamu yararına dernek statüsüne dönüştürmek için de gerekli çalışmalarımız başladı." ifadelerini kullandı.

Program, geçmişte Çocuk Evleri Sitesinden yetişen ve bugün iş hayatında başarı olan 9 kişiye, "Yaşam Boyu Başarı Ödülleri"nin verilmesiyle sürdü.

"Yaşam Boyu Başarı Ödülü"ne layık görülen 29 yaşındaki Cemile Keser, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 yaşından itibaren Eskişehir'deki Çocuk Evleri Sitesinde kaldığını söyledi.

Pamukkale Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden mezun olarak Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO Pol Tesisleri İşletme (ANT) Başkanlığına mühendis olarak atandığını ifade eden Keser, şunları kaydetti:

"5 yıldır çalışıyorum. Pilav günü etkinliğimiz bizim her sene yurttan çıkan kardeşlerimizle buluştuğumuz bir ortam. Buranın maneviyatı çok ayrı. Yıllardır görmediğim kardeşlerimle denk geliyorum. Çocukları olmuş, hayat hikayelerini dinliyorum. O yüzden burası dışında birçok yerde bulundum ama buranın maneviyatını başka yerde görmedim. Burada olduğum için çok mutluyum. Ödülü de bana bu sene layık gördüler. Diliyorum ki buradan çıkan bütün kardeşlerimin bundan sonraki yaşamlarının hepsi çok güzel ve mutlu olur. Çocukları çok iyi yerlere gelir."

Programa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Ünal ve diğer ilgililer de katıldı.