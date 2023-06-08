Eskişehir'de çocuğa cinsel istismar davasında sanık 15 yıl hapse çarptırıldı
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Eskişehir'de 6 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen sanık C.A, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eskişehir'de çocuğa cinsel istismarda bulunduğu ileri sürülen sanık, 15 yıl hapse çarptırıldı.
Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuksuz yargılanan sanık C.A. (26) ile taraf avukatları katıldı.
6 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarla suçlanan sanık C.A, hakkındaki iddiaları reddederek beraat talebinde bulundu.
Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık C.A'ya, isnat edilen suçtan 15 yıl hapis verdi. Hükümle sanığın tutuklanması kararlaştırıldı.
Kaynak: AA / Güncel