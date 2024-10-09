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Eskişehir'de Cinsel Taciz Şüphelisine Ev Hapsi

Eskişehir'de Cinsel Taciz Şüphelisine Ev Hapsi
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Eskişehir'de F.A. adlı kadını takip eden Y.E., cinsel taciz iddiasıyla ev hapsine alındı. Olay anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

ESKİŞEHİR'de takip ettiği F.A. adlı kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Y.E.'ye, çıkarıldığı mahkeme tarafından ev hapsi verildi. Şüphelinin kadını evine kadar takip ettiği anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde oturan F.A.'yı takip eden Y.E., iddiaya göre sokak ortasında cinsel tacizde bulundu. F.A. kaçarak evinin olduğu apartmana girdi. Arkasından gelen Y.E., içeri giremeyince oradan ayrıldı. F.A.'nın şikayeti üzerine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince araştırma başlatıldı. Kimliği apartmanın güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilen Y.E., evinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.E.'ye, ev hapsi verildi.

Şüpheli Y.E.'nin kadını, takip edip apartmana girmeye çalıştığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde F.A.'nın arkasından gelen Y.E.'nin bir süre kapıda durduğu daha sonra ise oradan ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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