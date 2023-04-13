Eskişehir'de cinayet ve yaralama sanığı müebbet hapisle cezalandırıldı

Eskişehir'de 2021 yılının ekim ayında bir kişinin silahla öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasına ilişkin yargılanan 5 sanık, hapis cezalarına çarptırıldı.

Eskişehir'de 2021 yılının ekim ayında bir kişinin silahla öldürülmesi, bir kişinin yaralanmasına ilişkin yargılanan 5 sanık, hapis cezalarına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, aralarında husumet bulunan Tarık Öztürk'ü tabancayla ateş ederek öldürdüğü, Barış Z'yi ise yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan Nazmi A. ile başka bir suçtan tutuklu Bedirhan A. katıldı. Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar Bayram Ç, Ramazan K. ve Yaşar C. ise mahkeme salonuna gelmedi.

Karar öncesi son savunmasını yapan sanık Nazmi A, kimseyi öldürmek gibi bir niyetinin olmadığını iddia ederek, "Böyle olmasını istemedim. Eve arkadaşımı almaya gitmişken pusuya düştüm. Olay günü kaçacak yerim yoktu. Hep beladan kaçmaya çalıştım fakat üzerime silah doğrultunca geri çekilerek hedef gözetmeksizin ateş ettim." dedi.

Nazmi A'ya yardım etmekle suçlanan Bedirhan A. ise beraat talebinde bulunarak, "Kesinlikle suçu örtmeye çalışmadım. Olayı karakolda öğrendim. Sadece insaniyet namına yardım etmiştim." ifadesini kullandı.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Nazmi A'yı, maktul Tarık Öztürk'e karşı "kasten öldürme" suçundan müebbet, yaralanan Barış Z. ile evde bulunan Ayhan Ş'ye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 22 yıl ve ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Sanıklar Bayram Ç. ile Ramazan K'ye "kasten öldürmeye yardım etmek"den 12'şer yıl, Bedirhan A. ve Yaşar C'ye ise "suçluyu kayırma" suçundan 1 yıl 6'şar ay hapis cezası verildi.

Olay

Şirintepe Mahallesi Asilzade Sokağı'nda 1 Ekim 2021 gecesi iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, olayın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Tarık Öztürk tabancayla vurularak öldürülmüş, Barış Z. ise yaralanmıştı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Nazmi A. ile kavgaya karıştığı belirlenen Bayram Ç'yi saklandıkları adreslerde gözaltına almış, bu kişiler tutuklanmıştı. Olayla ilgisi bulunan 5 kişi hakkında dava açılmış, sanıklardan Bayram Ç, yargılama aşamasında tahliye edilmişti.