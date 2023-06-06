Eskişehir'de cinayet davası devam ediyor

Yılbaşı gecesi ormanlık alanda işledikleri cinayet nedeniyle müebbet hapis cezasına mahkum edilen iki sanığın, başka bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi. Sanıkların tutukluluğunun devamına karar verildi.

Eskişehir'de yılbaşı gecesi ormanlık alanda işledikleri cinayet nedeniyle müebbet hapis cezasına mahkum edilen iki sanığın, iki yıl önce kaybolan başka bir kişinin öldürülmesiyle ilgili yargılandıkları davanın görülmesine devam edildi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Benan Birtane cezaevinden SEGBİS yöntemiyle bağlandı, diğer sanık Görkem Doğan ise katılmadı.

Duruşmadaki savunmasında suçu diğer sanığa atan Birtane, "Görkem Doğan tarafından üzerime atılan suçları tümüyle reddediyorum. Beni olayın içerisine çekmeye çalışıyor. Uyuşturucu madde bağımlısıdır. Benden intikam almak istiyor. Kardeşiyle birlikte film çeviriyorlar. Ben suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Ertuğrulgazi Mahallesi Basın Şehitleri Caddesi yakınındaki ormanlık alanda yılbaşı gecesi kavga çıkmış, bıçakla yaralanan Göktuğ Tamer Kutlusak (36) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Polis tarafından yakalanan Görkem Doğan ve Benan Birtane, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kutlusak'ın öldürülmesiyle ilgili 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan iki sanık, geçen yıl görülen ilk celsede "kasten öldürme" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti.

Doğan ile Birtane'nin ifadelerinden yola çıkan polis ekipleri, 22 Ağustos 2021'de kaybolan Mehmet Yerebakan'ın (61) da bu kişilerce bıçakla öldürüldükten sonra Kutlusak'ı bıçakladıkları bölgede toprağa gömüldüğünü belirlemişti. Ceset, ekipler tarafından sanıkların gösterdiği yerden çıkarılmıştı.

Cinayete ilişkin Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanıkların aynı suçtan müebbet hapsi isteniyor.