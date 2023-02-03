Eskişehir'de çıkan yangında dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı Güncel Haberler Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir binada çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü, dumandan etkilenen 10 kişi hastaneye kaldırıldı. Gökmeydan Mahallesi Huzurveren Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Apartman boşluğunda yükselen duman kısa sürede diğer evlere de yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 10 kişi ambulanstaki müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangın, binada hasara neden oldu. Kaynak: AA / Güncel Odunpazarı Gökmeydan Eskişehir Güncel Haberler

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