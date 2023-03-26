Eskişehir'de çıkan yangında 3 iş yeri hasar gördü

Eskişehir'de çıkan yangında 2 iş yeri kullanılamaz hale geldi, 1 iş yerinde hasar oluştu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demirci Sokak'taki bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede iki iş yerine daha sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangında, iki iş yeri kullanılamaz hale gelirken, bir iş yerinde ise hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.