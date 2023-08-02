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Eskişehir'de çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

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Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde bir bağ evinde çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine müdahale eden ekipler alevleri söndürdü.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde bir bağ evinde sobadan dolayı çıkan yangının ormanlık alana sıçraması üzerine müdahale eden ekipler alevleri söndürdü.

Yangın, Mihalgazi ilçesinin Alpagut Mahallesi'ndeki eski bir bağ evinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, evdeki sobadan kaynaklı çıkan yangının ihbarı üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Naylon brandadan yapıldığı öğrenilen evdeki tüpün de alevlerden etkilenip patlaması sonucu yangın ormanlık alana sıçradı. Yangın yaklaşık 250 metrekarelik ardıç ağaçlarıyla kaplı bir alanda etkili olurken, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından alevler büyümeden söndürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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