Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü - Haberler

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Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü

Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Zafer Mahallesi Bahtiyar Sokak'ta seyyar halıcılık yapan İsa Demirci (32) ile, aralarında husumet bulunan şüpheli Mustafa S. (46) arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa S, üzerinde taşıdığı tabancayla İsa Demirci'ye ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Sırtından yaralanan Demirci, 112 Acil Servis sağlık ekiplerince kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için kent genelinde çalışma başlattı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

İsa Demirci, Eskişehir, Güncel, Haberler

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