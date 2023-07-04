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Eskişehir'de çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Güncel Haberler

Eskibağlar Mahallesi'nde çıkan tartışmada bir kişi bıçakla yaralandı. Yaralı şüpheli ise polis tarafından yakalandı.

Eskişehir'de çıkan kavgada 1 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı.

Eskibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda Mehmet G. (26) ile iş arkadaşı M.İ. (26) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu M.İ, üzerinde taşıdığı bıçakla Mehmet G'yi vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralayarak olay yerinden kaçtı.

Ağır yaralanan Mehmet G, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli M.İ, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Emrah Yaşar - Güncel

Eskişehir Güncel Haberler

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