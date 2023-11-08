Eskişehir'de çiğ köftecide bir gencin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Eskişehir'de çiğ köftecide bir gencin öldürülmesine ilişkin 4 sanığın yargılaması sürüyor

Eskişehir'de çiğ köftecide bir gencin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin biri tutuklu 4 sanığın yargılanmasına devam edildi.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasına, İbrahim Can Temelli'yi kasten öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Sercan İ. (30) ile maktulün ailesi ve taraf avukatları katıldı.

"Suçluyu kayırmak"tan yargılanan Yasin Y. ve Önder Ş. ile "suça yardım etmek"le suçlanan Olgun Y. ise duruşmaya katılmadı.

Sanık Sercan İ. savunmasında, bilerek ve kasten ateş etmediğini öne sürerek, "Silah yanlışlıkla ve tek el ateş aldı. Öldürme kastım yoktu. Ailesine başsağlığı diliyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumundan raporun beklenmesine ve dosyadaki eksiklerin tamamlanmasına karar vererek duruşmayı 1 Mart 2024'e erteledi.

Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki çiğ köfteci dükkanında 3 Ocak'ta Sercan İ. tarafından vurulan İbrahim Can Temelli (26), kaldırıldığı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 kişiden Sercan İ. tutuklanmıştı.