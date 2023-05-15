Eskişehir'de CHP 3, AK Parti 2, İYİ Parti 1 milletvekili çıkardı

ESKİŞEHİR'de 28'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi resmi olmayan kesin sonuçlarına göre; CHP 3, AK Parti 2, İYİ Parti ise 1 milletvekilliği kazandı. 2018 yılında yapılan seçimlerde 1 milletvekili kazanan MHP, bu kez vekil kaybetti.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Seçimi için Eskişehir'de, 14 ilçede 688 bin 989 seçmen için 2 bin 191 sandık kuruldu. İl seçim Kurulu'ndan alınan resmi olmayan kesin sonuçlara göre; 636 bin 367 seçmenin oy kullandığı kentte, 614 bin 299 oy geçerli sayıldı. Yapılan sayımda oyların 211 bin 409'unu alan CHP 3, 201 bin 243'ünü alan AK Parti 2, 87 bin 12'sini alan İYİ Parti ise 1 milletvekilliği kazandı.

YSK, 2021 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi verilerine göre; Eskişehir'in 7 olan milletvekili sayısının 6'ya düşürmüştü.