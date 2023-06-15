Eskişehir'de cezaevinden çıkan adam eşini bıçakladı, 16 yıl hapis cezası aldı

Eskişehir'de cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra tartışma yaşadığı eşini sırtından 2 defa bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi.

Eskişehir'de cezaevinden çıktıktan kısa bir süre sonra tartışma yaşadığı eşini sırtından 2 defa bıçakladığı gerekçesiyle yargılanan sanığa 16 yıl hapis cezası verildi.

Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Emek Mahallesi Gülsever Sokak'ta bulunan bir apartmanın 2'nci katında meydana gelen olayda, cezaevinden yeni çıkan Ali Y., tartışma yaşadığı eşi Ülviye Y.'yi 32 santimetrelik ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladı. Sırtına aldığı 2 bıçak darbesiyle ağır yaralanan 4 çocuk annesi Ülviye Y., Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ali Y. ise işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ülviye Y. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Eskişehir 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar celsesinde tutuklu sanık Ali Y. duruşma salonunda hazır edildi. Duruşmaya, taraf avukatları katıldı.

Halüsinasyon gördüm diyerek kendisini savunmuştu

Tutuklanmadan önce verdiği ifadede, eşinin kendisini aldattığından şüphelendiğini ve bu kişileri halüsinasyon olarak evinde gördüğünü belirten Ali Y., "Beni aldattığından şüphelendim, o kişileri evde halüsinasyon olarak gördüm, hissettim. Bu nedenle tartıştık. Ben de tartışma sırasında kendime hakim olamadım, bıçakladım" demişti. Cumhuriyet Savcısı tarafından hazırlanan iddianamede ise Ali Y. hakkında 'eşini kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

'İndirimsiz' 16 yıl hapis kararı

Mahkemede karar öncesi son sözü sorulan Ali Y., "Öldürme kastım olmuş olsaydı; bu neticeyi rahatlıkla alabilirdim. Ancak benim kastım; öldürmek değildir. Tahliyemi istiyorum" dedi. Tutuklu sanık Ali Y.'nin savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl hapis cezasına hükmetti. - ESKİŞEHİR