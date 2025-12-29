Haberler

Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yıl sonu değerlendirme toplantısı yapıldı

Eskişehir'de, 2025 yılı çalışmaları ve 2026 yılı planlamalarının değerlendirildiği çevre, şehircilik ve iklim değişikliği toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, kamuya tahsis edilen taşınmazlar ve riskli binaların yıkım süreçleri ele alındı.

Eskişehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yıl sonu değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, 2025 yılındaki çalışmaları değerlendirmek amacıyla İl Müdürü Hikmet Çelik başkanlığında, il müdür yardımcıları, milli emlak müdürü ve şube müdürlerinin katılımıyla toplantı yapıldı.

Toplantıda, yıl boyunca yapılan çalışmalar değerlendirilerek, 2026 yılına ait planlamalar yapıldı.

Milli Emlak Müdürlüğünce 2025 yılında 16 bin 199 hazine taşınmazının mahalli tespiti yapılarak, 1727 olmak üzere toplam 89 bin 429 hektar yüzölçümlü taşınmaz kamu kurumlarına tahsis edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün yeni hizmet binası ile Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi binasındaki çalışmaların 2026 yılında tamamlanarak hizmete açılmaları planlandı.

Müdürlükçe, kentteki 221 binanın riskli yapı olduğu tespit edilerek 178'inin yıkımı gerçekleştirildi. Bu yıl 780 hak sahibine 25 milyon 269 bin 193 lira 47 kuruş kira yardımı ödendi.

İl Müdürü Çelik, toplantıda, hizmetlerin eksiksiz yerine getirilmesi, planlamaların üzerinde performans gösterilmesi ve vatandaşların memnuniyeti konusunda üst seviyede hizmet verilmiş olması sebebiyle tüm çalışma arkadaşlarını tebrik etti.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
