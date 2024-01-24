Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı
Eskişehir'de yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı. Yakalanan kişiler arasında 52 kişiye 0 ila 5 yıl arası hapis cezası, bir kişiye 5 ila 10 yıl hapis cezası ve bir kişiye 10 ila 20 yıl hapis cezası bulunuyor. Yakalanan kişiler adli makamlara sevk edildi.
Eskişehir'de çeşitli suçlardan aranan 54 kişi yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17-24 Ocak'ta yaptıkları çalışmalarda 0 ila 5 yıl arası hapis cezası bulunan 52 kişi, ve 5 ila 10 yıl hapis cezası olan bir kişi, 10 ila 20 yıl hapis cezası bulunan bir kişiyi yakalayarak haklarında işlem başlattı.
Bu kişiler, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.